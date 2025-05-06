Росіяни стратили трьох беззбройних військових, яких захопили в полон

Росіяни вчергове скоїли воєнний злочин на фронті, розстрілявши трьох полонених українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у вівторок, 6 травня.

За даними правоохоронців, російські окупанти стратили українських бійців у суботу, 3 травня, поблизу села Новопіль у Волноваському районі Донеччини. Росіяни захопили українських військових у полон під час одного з штурмів.

«Окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора наголосив, що умисне вбивство військовополонених є тяжким міжнародним злочином та грубим порушенням Женевських конвенцій. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до розстрілу осіб. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей).

Нагадаємо, 16 квітня Офіс генпрокурора повідомив, що на Донеччині окупанти розстріляли беззбройного українського бійця, якого захопили в полон. Під час штурму росіяни захопили у полон трьох бійців ЗСУ.