Росіяни стратили полонених українських військовослужбовців за наказом командира

У середу, 21 травня, телеканал CNN опублікував радіоперехоплення розмови російських військових під час страти українських військовополонених. На оприлюдненому аудіо російський командир шість разів наказує підлеглим розстріляти полонених українців.

Запис радіоперехоплення датується листопадом 2024 року, тоді ж був зроблений відеозапис страти українських військовополонених у селі Новодарівка Запорізької області, знятий на камеру дрона. На кадрах видно шестеро українських військовослужбовців, які лежать обличчям до землі. Щонайменше двох з них росіяни розстріляли впритул. Ще одно військовослужбовця ЗСУ, ймовірно, командира, окупанти захопили у полон.

Радіоперехоплення розмови російських військових CNN отримав від співробітника української спецслужби. На аудіозаписі чутно, як російський командир шість разів наказує підлеглим з позивними «Арта» та «Бєлий» розстріляти всіх полонених українців, окрім командира.

«Запитайте, хто командир. Хто командир? Запитайте. Візьміть командира в полон і вбийте всіх інших. Зробіть це самі. Візьміть командира в полон, до біса інших», – каже підлеглим російський командир.

Журналісти CNN зазначають, що не змогли самостійно підтвердити правдивість аудіозапису, однак його дослідили експерти. За словами фахівців, аудіофайли не були підроблені.

За словами спеціального доповідача ООН з питань свавільних страт Морріса Тідбол-Бінца, страти росіянами українських полонених є «серйозними порушеннями» міжнародного права. Він також зауважив, така поведінка російських окупантів може бути санкціонована лише найвищими органами влади Росії.

«Вони (страти – ред. )не відбувалися б у такій кількості й так часто без наказу, або принаймні, згоди від найвищих військових командирів. В Росії це – президент», – сказав Морріс Тідбол-Бінца.

Співробітник Служби безпеки України повідомив CNN, що слідство вже встановило винних у страті українських військовополонених на Запоріжжі. За даними правоохоронців, воєнний злочин вчинили військові російського підрозділу «Шторм» 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія). Військові цього ж підрозділу, за даними СБУ, вчинили й інший злочин – обезголовили українського військовослужбовця.

Нагажаємо, Офіс генерального прокурора повідомляв, що у селі Новодарівка Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох із шести полонених військовослужбовців ЗСУ.