Російський хірург залишив на тілі українського бійця рубцювання з написом «Слава России»

Українські лікарі почали видаляти напис «Слава России» з тіла звільненого з російського полону військового. Рубцювання з цим написом на тілі українського воїна залишив російський хірург. Про це у неділю, 15 червня, повідомили директор національної програми «Неопалимі» Максим Туркевич та лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

Як розповів лікар Олександр Туркевич, військовий на ім’я Андрій потрапив у російський полон 15 місяців тому. Боєць мав поранення, медичну допомогу йому надав російський хірург. Однак після операції український військовий прокинувся з написом «Слава России» в області живота.

Наразі українські лікарі роблять військовому ін'єкції полінуклеотидів (препарат, який стимулює регенерацію клітин та тканин), а згодом перейдуть до інших процедур для видалення напису.

«Якщо коротко – сьогодні в Андрія була перша процедура у рамках лікування в Неопалимі, лікарі готують рубець до агресивнішого втручання. За кілька місяців від надпису залишиться лише легкий слід», – розповів Максим Туркевич.

Рубець з написом «Слава России» на тілі українського військового

Військового Андрія повернули з російського полону у межах обміну за формулою «1000 на 1000», про який Україна та Росія домовились під час першого раунду прямих перемовин у турецькому Стамбулі.

Вперше фото бійця з написом «Слава России» на тілі поширило видання Clash Report у понеділок, 9 червня. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив правдивість фото. Його зробив український лікар, який оглядав військового після звільнення з полону. Андрій Юсов повідомив, що 90% опитаних українських військових, яких звільнили з російського полону, розповідають про порушення окупантами умов утримання. Відомо про факти катування. Крім того, за даними Associated Press, щонайменше 206 українських військових загинули у російському полоні.