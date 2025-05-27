З понад 5 тис. українських військовополонених, яких Росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні. Про це у вівторок, 27 травня, повідомило інформаційне агентство Associated Press.

Агентство з посиланням на дані української влади та результати судово-медичних експертиз пише, що 206 українських військових загинули в полоні, більшість через тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги. Ще 245 військових росіяни вбили одразу після здачі в полон.

«У щонайменше одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій», – зазначають в агентстві після спілкування з родичами загиблих українців.

У деяких полонених бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.

«ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. За нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 24 травня повідомляли, що спецпідрозділи Головного управління розвідки міністерства оборони України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців російськими окупантами.