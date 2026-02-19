Віталій Мандзин виборов право представляти Україну в масстарті

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 14-й змагальний день міг стати єдиним, де Україна не мала б своїх представників.

На щастя, одразу двоє біатлоністів – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний – фінішували у топ-20 гонки переслідування (персьюту) і здобули право виступити в елітній дисципліні за третьою квотою (як найкращі біатлоністи на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубка світу).

Також у зв'язку зі складними погодними умовами кваліфікації та фінал в лижній акробатиці серед чоловіків знову перенесли. Змагання, які спочатку мали відбутися у вівторок, 17 лютого, було зсунуто на четвер. Однак через несприятливий прогноз погоди у Лівіньйо їх знову перенесли – на п'ятницю, 20 лютого. Нагадаємо, що у чоловічій кваліфікації на олімпійський схил мають вийти 4 українці: Ян Гаврюк (1), Олександр Окіпнюк (6), Максим Кузнєцов (7) та Дмитро Котовський (24).

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 20 лютого:

11:25 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, перша спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)

12:10 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, друга спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)

14:25 – фристайл (лижна акробатика, фінал, чоловіки; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови потрапляння до топ-6)

15:15 – біатлон (гонка з масовим стартом на 15 км, чоловіки – Віталій Мандзин і Дмитро Підручний)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).