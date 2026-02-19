Останній шанс в біатлоні: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 20 лютого
«Синьо-жовті» змагатимуться за нагороди одразу у двох дисциплінах
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 14-й змагальний день міг стати єдиним, де Україна не мала б своїх представників.
На щастя, одразу двоє біатлоністів – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний – фінішували у топ-20 гонки переслідування (персьюту) і здобули право виступити в елітній дисципліні за третьою квотою (як найкращі біатлоністи на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубка світу).
Також у зв'язку зі складними погодними умовами кваліфікації та фінал в лижній акробатиці серед чоловіків знову перенесли. Змагання, які спочатку мали відбутися у вівторок, 17 лютого, було зсунуто на четвер. Однак через несприятливий прогноз погоди у Лівіньйо їх знову перенесли – на п'ятницю, 20 лютого. Нагадаємо, що у чоловічій кваліфікації на олімпійський схил мають вийти 4 українці: Ян Гаврюк (1), Олександр Окіпнюк (6), Максим Кузнєцов (7) та Дмитро Котовський (24).
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 20 лютого:
- 11:25 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, перша спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)
- 12:10 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, друга спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)
- 14:25 – фристайл (лижна акробатика, фінал, чоловіки; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови потрапляння до топ-6)
- 15:15 – біатлон (гонка з масовим стартом на 15 км, чоловіки – Віталій Мандзин і Дмитро Підручний)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).