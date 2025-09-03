Потужність лінії – до 5 тонн відходів в годину

Сміттєсортувальний комплекс «Еко-Інвест» запустить нову сортувальну лінію у Бережанах на Тернопільщині. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. У коментарі ZAXID.NET директор підприємства Олег Валов зазначив, що потужність лінії становитиме 5 тонн відходів на годину.

Сміттєсортувальну лінію в Бережанах запустять вперше. Вона працюватиме на сортування 16 видів фракцій. Підприємство обслуговує наразі лише Бережанську громаду, до якої входить 21 населений пункт.

«Це – приклад результативної співпраці громади, міжнародних партнерів, громадськості та бізнесу, спрямованої на формування екосистеми свідомого й відповідального ставлення до довкілля», – написав керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Запуск нової сортувальної лінії передбачає створення 24 нових робочих місць. Поки тривають налагоджувальні роботи, підприємство закупило контейнери для сортування сміття на побутовому рівні та роздало їх споживачам. Це втілили за гроші від гранту програми Програми розвитку ООН.

«Для кожного ОСББ ми встановили по два контейнери. Перший – для сортування органічних відходів, другий – для неорганічних відходів, а саме для скла, пластику, паперу тощо. Після запуску лінії ми відходи з другого контейнера привозитимемо для сортування, а вже потім відправлятимемо на переробні підприємства», – додає Олег Валов.

Наступного року підприємство запланувало також побудувати дві біогазові станції з переробки відходів, що біологічно розкладаються. До цього часу органічні відходи вивозитимуть на санкціоноване сміттєзвалище.

Окрім гранту від програми ООН, у 2025 році підприємство отримало 1,5 млн грн від Українського ветеранського фонду. Ці гроші витратили на закупівлю необхідного обладнання, а саме на вертикальний та горизонтальний преси, електричний штабелер вантажністю 1,5 т та висотою підйому 2 м, підлогомийну машину та автомобільні електронні ваги.

«Основною проблемою для нас було те, що ми не мали як розширюватися, бо не мали куди дівати відходи, поки лінія не працювала. Але в перспективі, плануємо охопити більше ніж 100 тис. споживачів. Це приблизно увесь колишній Бережанський район», – зазначив керівник ТОВ «Еко-Інвест» Олег Валов.

За словами директора, сміттєсортувальна лінія запрацює приблизно за два тижні.