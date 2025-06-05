Центр управління відходами запрацює на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному

У Рівному на території КАТП 1728, що на вулиці Володимира Стельмаха, запрацює центр управління відходами. Його головна мета – зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ та розвантаження полігонів. Про це повідомив 4 червня секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

За його інформацією, мешканці Рівненської громади зможуть безкоштовно здавати відходи для подальшого перероблення, повторного використання або правильного видалення. Зокрема, на території КАТП діятиме три зони:

для роздільного збору вторинної сировини;

для повторного використання речей і прийому небезпечних відходів;

для збору будівельного сміття, деревини та зелених відходів.

Начальник Комунального автотранспортного підприємства 1728 Сергій Марчук розповів ZAXID.NET, що наразі для проведення робіт оголошують тендер. Реалізація проєкту займе від двох до чотирьох місяців. Частину контейнерів закупить КАТП, а облаштування території профінансує міська рада – йдеться про орієнтовно 600 тис. грн.

«На території підприємства буде облаштована спеціальна площадка, на якій встановлять контейнери. Працівник підприємства усе покаже та розповість відвідувачам, а вони вже самостійно будуть розсортовувати сміття. Зазвичай люди привозять уже сортовані відходи, тому з цим проблем не має бути», – зауважив Сергій Марчук.

Посадовець додав, що раніше комунальне підприємство спільно з волонтерами орендувало склад, де була сортувальна станція, проте її зачинили після початку повномасшабного вторгнення.