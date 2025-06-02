Тариф зріс всередньому на три гривні з людини

З 1 червня у Чернівцях підвищили тариф на вивезення сміття з громади. Вартість зросла вдруге за пів року. Якщо в лютому тариф на вивезення відходів виріс на 40%, то цього разу підняли в середньому на 3 грн з людини. В міській раді зазначили, що тариф виріс, бо в ньому врахували витрати на захоронення зелених насаджень.

Підвищити тариф на вивезення сміття з червня вирішили 13 травня на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

ТОВ «Укрвторресурси-Буковина», яке обслуговує колишній Першотравневий та Садгірський райони, затвердили такі тарифи у розрахунку на одного мешканця:

для багатоквартирного будинку – 62,69 грн з ПДВ, з яких 5,12 грн – вартість вивозу відходів із зелених насаджень;

для одноквартирного будинку – 71,38 грн з ПДВ, з яких 10,71 – за вивіз зелених насаджень.

Для підприємства «Макс клін сіті», яке вивозить сміття з Шевченківського району, а також Чорнівки та Коровії, затвердили такі тарифи у розрахунку на одного мешканця:

для багатоквартирного будинку у Чернівцях – 61,75 грн з ПДВ;

для одноквартирного будинку у Чернівцях – 70,01 грн з ПДВ;

для багатоквартирних будинків у Коровії та Чорнівці – 60,51 грн з ПДВ;

для одноквартирних будинків у Коровії та Чорнівці – 55,94 грн з ПДВ;

Для багатоквартирних будинків, які обслуговує «Макс клін сіті», вартість вивозу зелених насаджень у тарифі становить 4,75 грн, а для одноквартирних – 9,94 грн.

Заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль зазначив, що в лютому вартість послуги зросла через те, що в тариф включили послугу з вивозу опалого листя та прибирання контейнерних майданчиків. Цього разу до тарифу внели послугу захоронення опалого листя на полігоні.

«Листя та гілля – окремий вид відходів, який був включений до тарифу. Але він поступає на полігон і його також потрібно захоронювати. Це призвело до здорожчання, але процедура економічних розрахунків була тривалою. Тепер у тарифі закладені гроші на захоронення, які отримує підприємство "Спецкомунтранс"», – розповів Ігор Крохмаль. Окрім того до підвищення тарифу призвело й те, що зросли витрати на матеріали та зарплати.