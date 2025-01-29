В новий тариф включили вивезення опалого листя та гілок

В Чернівцях виконавчий комітет міста погодив зростання тарифів на вивезення побутових відходів. З лютого тариф зросте на 40%. Підвищення пов’язане із ростом цін на пальне, збільшення середнього прожиткового мінімуму. Також в новий тариф включили вивезення опалого листя та гілок.

Рішення про ріст тарифів на вивезення сміття двома операторами ухвалили на засіданні виконавчого комітету 28 січня. Зростання відбулося на 40%. Загалом вартість підняли з 39 грн до 59 грн. В коментарі «Суспільне.Чернівці» заступник міського голови Ігор Крохмаль розповів, що підвищення допоможе боротися зі стихійними сміттєзвалищами.

«Для людини з багатоквартирного будинку вартість стане більшою на майже 20 гривень. В місті набагато зменшиться кількість стихійних сміттєзвалищ, будуть прибиратися майданчики, вивозитися листя і гілля», — розповів заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.

Вивезення побутових й інших відходів з Чернівецької територіальної громади здійснюють два підприємства. Це ТОВ «Укрвторресурси-Буковина» та ТОВ «Макс клін сіті». На виконкомі завтердили підвищення тарифів для обох фірм.

Для підприємства «Укрвторресурси-Буковина», яке обслуговує колишній Першотравневий та Садгірський райони, затвердили такі тарифи у розрахунку на одного мешканця:

для багатоквартирних будинків – 59,61 грн/місяць з ПДВ, з яких 4 гривні 56 копійок – вартість вивозу відходів із зелених насаджень;

для мешканців одноквартирних будинків – 67,53 грн/місяць з ПДВ, а 9 гривень 53 копійки – за перевезення відходів зелених насаджень.

Для підприємства «Макс клін сіті», яке вивозить сміття з Шевченківського району, а також Чорнівки та Коровії, затвердили такі тарифи у розрахунку на одного мешканця:

для мешканців багатоквартирних будинків у Чернівцях – 58,65 грн/місяць з ПДВ;

для мешканців багатоквартирних будинків Коровії та Чорнівки – 57,44 грн/місяць з ПДВ;

для мешканців одноквартирних будинків Чернівців – 66,15 грн/місяць з ПДВ;

для мешканців одноквартирних будинків Коровії та Чорнівки – 52,72 грн/місяць з ПДВ;

Для багатоквартирних будинків, які обслуговує «Макс клін сіті» вартість вивозу зелених насаджень у тарифі становить 4 гривні 18 копійок, а для одноквартирних – 8 гривень, 76 копійок.

Загалом тариф підвищили через зростання вартості пального. Також розпочав діяти новий закон, за яким листя та гілля визначили побутовими відходами. Раніше вивезення опалого листя не входило до тарифу, а людину, яка викидала листя у сміттєвий контейнер, могли оштрафувати на 1700 гривень. Починаючи з лютого вивіз опалого листя та гілок буде сезонною послугою, за яку нараховуватимуть плату з березня до листопада.