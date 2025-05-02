Чоловіку загрожує до восьми років в'язниці

На Буковині правоохоронці викрили чиновника, який на міському сміттєвому полігоні облаштував свою сортувальну лінію, відсортоване сміття продавав бізнесменам, а гроші забирав собі. Йому оголосили про підозру, а справу вже передали до суду. Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Схему нелегального бізнесу організував посадовець одного комунального підприємства Чернівецької області. Під час проведення розслідування, правоохоронці з’ясували, що він на сміттєзвалищі налагодив власний процес сортування сміття. Відсортовані відходи потім продавав як вторинну сировину різним підприємцям. Частину від отриманих грошей посадовець привласнював, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 2 травня.

Злочинну схему чоловіка викрили в січні 2025 року. Тоді ж поліцейські встановили, що посадовець вносив неправдиві дані до службових документів про одну з працівниць полігону. Жінка отримувала зарплату, хоча у той період на роботу не виходила, оскільки перебувала за кордоном.

Наразі поліцейські зібрали докази протиправної діяльності чиновника та передали її до суду. Буковинцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). За скоєне чиновнику комунального підприємства загрожує до восьми років позбавлення волі.