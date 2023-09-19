Такий вид палива користується попитом серед будівельних підприємств

На Буковині запрацювала сміттєсортувальна лінія, яка здатна сортувати сміття на кілька видів відходів, серед них – «висококалорійні відходи». Цей вид сміття популярний серед будівельних підприємств, як ефективне паливо. Кам'янець-Подільський цементний завод викуплятиме відсортовані відходи з Чернівців, повідомляє «Громадське радіо».

Сміттєсортувальна лінія на сміттєвому полігоні запрацювала нещодавно, розповів заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль.

«Наше комунальне підприємство вже два роки повноцінно відбирає пластик, картон, скло і заробляє кошти. Вже два з половиною роки це підприємство не бере гроші на фінансову підтримку. Сміттєсортувальна лінія – це приватна власність. Підприємці зараз запустили її у тестовому режимі, щоб вивчити рентабельність і ринок збуту», – додає Ігор Крохмаль.

Чернівецька міська рада планує реконструкцію міського сміттєвого полігону для того, щоб встановити там ще додаткові сміттєсортувальні лінії. Приватна лінія, яка вже запрацювала, наразі спеціалізується на відборі так званих «висококалорійних відходів».

«Це плівки, гума, різні види сплавів. В процесі цей матеріал подрібнюються, і після того їх можна використовувати у котельнях, печах. Високий попит зараз на таке паливо, наприклад, має Кам’янець-Подільський цементний завод. Він готовий забирати такий вид пального не лише в Чернівцях, але й в декількох містах Західної України, адже в них споживання такого пального досить потужне», – пояснює Ігор Крохмаль.

В міській раді зазначають, що на наявне сміттєзвалище Чернівцям недостатньо однієї лінії сортування. Місту потрібно щонайменше ще три сортувальні лінії. Тому міська влада шукає інвесторів, які планують купити і встановлювати власні лінії.