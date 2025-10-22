В Ужгороді двоє колишніх поліцейських уникли покарання за шахрайство
Правоохоронців не ув'язнили через закінчення строків давності справи
Ужгородський міськрайонний суд визнав колишніх оперативників місцевого відділку поліції Івана Монду та Сергія Діянича винним у шахрайстві, призначив їм по 3 роки ув’язнення, проте звільнив від покарання через закінчення строків давності.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 жовтня, у вересні 2017 року обвинувачені змусили затриманого за крадіжку громадянина Грузії перерахувати їм 2 тис. доларів за нібито закриття кримінальної справи, хоча це не входило до їх повноважень. Гроші поліцейські отримали переказом з Одеси від родича грузина, вивели їх на картку товариша-бізнесмена і, знявши в банкоматі, поділили між собою
Під час судового засідання Іван Монда та Сергій Діянич не визнали своєї вини та сказали, що у них не було повноважень затримувати підозрюваного у крадіжці. Суд переглянув рапорти колег правоохоронців, їхнє листування у телефонах, а також відео з камер спостереження, які підтвердили злочин колишніх поліцейських.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав їх винним у шахрайстві, призначив по 3 роки ув’язнення, проте звільнив від покарання через закінчення строків давності. За інформацією НАЗК, у 2018-2019 роках Іван Монда та Сергій Діянич звільнилися з правоохоронних органів.