Обвинувачені змусили затриманого за крадіжку перерахувати їм 2 тис. доларів

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишніх оперативників місцевого відділку поліції Івана Монду та Сергія Діянича винним у шахрайстві, призначив їм по 3 роки ув’язнення, проте звільнив від покарання через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 жовтня, у вересні 2017 року обвинувачені змусили затриманого за крадіжку громадянина Грузії перерахувати їм 2 тис. доларів за нібито закриття кримінальної справи, хоча це не входило до їх повноважень. Гроші поліцейські отримали переказом з Одеси від родича грузина, вивели їх на картку товариша-бізнесмена і, знявши в банкоматі, поділили між собою

Під час судового засідання Іван Монда та Сергій Діянич не визнали своєї вини та сказали, що у них не було повноважень затримувати підозрюваного у крадіжці. Суд переглянув рапорти колег правоохоронців, їхнє листування у телефонах, а також відео з камер спостереження, які підтвердили злочин колишніх поліцейських.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав їх винним у шахрайстві, призначив по 3 роки ув’язнення, проте звільнив від покарання через закінчення строків давності. За інформацією НАЗК, у 2018-2019 роках Іван Монда та Сергій Діянич звільнилися з правоохоронних органів.