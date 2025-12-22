На Волині викрили схему незаконної приватизації земель від імені військових на 8,3 млн грн
До махінації причетні підприємець, експосадовець Держгеокадастру та депутат райради
Правоохоронці викрили схему незаконної приватизації земель водного фонду на Волині, яку організували підприємець, експосадовець Держгеокадастру та депутат райради. Збитки державі оцінюють у понад 8,3 млн грн. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у Луцькому районі учасники схеми незаконно оформили у приватну власність п’ять земельних ділянок водного фонду площею по 2 га кожна.
До протиправних дій, за інформацією прокуратури, причетні працівник і фактичний керівник приватного підприємства (колишній депутат обласної ради), депутат районної ради та експосадовець Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Слідчі встановили, що зловмисники використали персональні дані п’ятьох військовослужбовців – учасників бойових дій. Без їхньої участі та відома від їхнього імені подали заяви на безоплатне відведення земельних ділянок у прибережній захисній смузі річки Стир, що заборонено чинним законодавством.
Колишній посадовець Держгеокадастру підписав накази про передачу земель у приватну власність без зміни цільового призначення, усвідомлюючи незаконність таких рішень.
За оцінками правоохоронців, завдані державі збитки перевищують 8,3 млн грн.
Усім трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до шести років увʼязнення.