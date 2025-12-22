Учасники схеми незаконно приватизували п’ять земельних ділянок водного фонду

Правоохоронці викрили схему незаконної приватизації земель водного фонду на Волині, яку організували підприємець, експосадовець Держгеокадастру та депутат райради. Збитки державі оцінюють у понад 8,3 млн грн. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у Луцькому районі учасники схеми незаконно оформили у приватну власність п’ять земельних ділянок водного фонду площею по 2 га кожна.

До протиправних дій, за інформацією прокуратури, причетні працівник і фактичний керівник приватного підприємства (колишній депутат обласної ради), депутат районної ради та експосадовець Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Слідчі встановили, що зловмисники використали персональні дані п’ятьох військовослужбовців – учасників бойових дій. Без їхньої участі та відома від їхнього імені подали заяви на безоплатне відведення земельних ділянок у прибережній захисній смузі річки Стир, що заборонено чинним законодавством.

Колишній посадовець Держгеокадастру підписав накази про передачу земель у приватну власність без зміни цільового призначення, усвідомлюючи незаконність таких рішень.

За оцінками правоохоронців, завдані державі збитки перевищують 8,3 млн грн.

Усім трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає до шести років увʼязнення.