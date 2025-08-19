За земельну махінацію підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі

Правоохоронці викрили чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на зловживанні владою. Зокрема, працюючи на Волині вона незаконно передала у приватну власність землі заказника «Гнідавські болота», чим спричинила державі 600 тис. грн збитків. Про це повідомила 19 серпня пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2017 році підозрювана перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління Держгеокадастру. Саме тоді вона незаконно оформила місцевому жителю 1 га землі у межах заказника «Гнідавські болота», розташованого біля Луцька. Ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність.

«Чиновниця підписала наказ, яким фактично безоплатно передала підставному військовослужбовцю землю під ведення особистого селянського господарства. До того ж, ділянка розташована в охоронній зоні навколо об’єкта енергетичної системи», – зазначають правоохоронці.

Згодом землю перепродали мешканцеві Львівщини майже за 650 тис. грн. Під час розслідування зʼясувалося, що кінцевий власник вже володіє 39 подібними угіддями, отриманими за аналогічною схемою.

У ДБР не назвали прізвища та імені підозрюваної, проте згідно з інформацією на офіційному сайті хмельницького Держгеокадастру, нині начальницею управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин є Олена Ланевич. Згідно з деклараціями про доходи, до 2021 року посадовиця працювала у Волинській області.

Дії чиновниці завдали державі збитків на понад 600 тис. грн. Їй оголосили про підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

У ДБР додають, що це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім і нинішнім посадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області. Правоохоронці викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.