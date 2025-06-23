Посадовця Держгеокадастру викрили на незаконній передачі земель Гнідавських боліт

Правоохоронці викрили одного із заступників начальника Держгеокадастру у Волинській області на незаконній передачі 4 га земель природно-заповідного фонду друзям і родичам. Збитки від дій посадовця оцінюють у понад 6,3 млн грн. Про це повідомила 23 червня пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовець причетний до незаконної передачі у приватну власність трьох земельних ділянок у межах заказника «Гнідавські болота», розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

«Упродовж чотирьох років підозрюваний підписав три незаконні накази, на підставі яких понад чотири гектари заповідної землі були оформлені у приватну власність. Ділянки отримали наближені до посадовця люди – мешканці Львівської області, які є друзями або родичами фігуранта», – зазначають у ДБР.

Після цього ділянки продали за майже 1 млн грн. Одну із них придбав військовослужбовець, який не знав про незаконне походження землі та став жертвою шахрайської схеми.

Загальну шкоду, завдану посадовцем Держгеокадастру, оцінюють у понад 6,3 млн грн. Наразі землі намагаються повернути у державну власність.

Посадовцю оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

У ДБР додають, що у березні 2025 року правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт щодо цього ж посадовця та двох його спільників за спробу незаконного заволодіння землями на узбережжі озера Світязь.