На Волині двох посадовців Держгеокадастру викрили на земельній махінації біля озера Світязь, що призвело до збитків у 3,8 млн грн. Підозрювані переоформили дві прибережні ділянки на своїх знайомих, хоч ті вже мали законних власників. Про це повідомила 18 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області спільно з кадастровою реєстраторкою упродовж 2020-2021 років передали двом знайомим по земельній ділянці поблизу озера Світязь, які вже належали іншим людям. Сумарно йдеться про 3,4 га землі.

«Правам та інтересам законних власників землі спричинено тяжкі наслідки у розмірі понад 3,8 млн грн. Підозрюваного відсторонили від посади», – зазначають у прокуратурі.

Посадовцям оголосили підозри у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до шести років увʼязнення.