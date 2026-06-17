Військовий літак впав увечері 16 червня у Шепетівському районі

Правоохоронці розслідують обставини падіння військового літака Су-24 у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє льотчиків – Богдан Загарулько та Богдан Бабенко. Наразі триває розшифрування бортового самописця. Про це у середу, 17 червня, повідомили пресслужби ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 у Шепетівському районі. За даними слідства, під час навчально-тренувального польоту розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу віком 55 і 23 років. Йдеться про майора Богдана Загарулька та старшого лейтенанта Богдана Бабенка. Як повідомили у ДБР, один із військових долучився до війська серед перших добровольців після початку повномасштабного вторгнення, інший обрав професію ще у 2019 році.

Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії, зокрема, перевіряють технічний стан літака, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші можливі причини катастрофи.

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У межах кримінального провадження призначили службові розслідування у військовій частині та Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Також створили комісію у Міноборони для встановлення причин падіння бомбардувальника. Наразі триває розшифрування даних бортового самописця.

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Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу). Санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.