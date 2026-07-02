Компанія планує відновити зруйновану інфраструктуру та роботу складу

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня повністю згоріли склад і офіс мережі техніки та електроніки MOYO. Про це повідомила пресслужба компанії в соцмережах.

«Сьогодні для MOYO дуже важкий день. Ворожий удар повністю знищив наш склад. Всю ніч та ранок на місці працюють усі необхідні служби. Найголовніше – люди живі», – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що попереду тривалий процес ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи. Водночас мережа продовжує приймати нові замовлення на товари, доступні на сайті moyo.ua.

У MOYO також перепросили клієнтів, які оформили замовлення раніше, за можливі затримки.

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«Ми зробимо все можливе, щоб відвантажити його (товар, – ред.), щойно це стане можливим, або повернути кошти», – заявили там.



Компанія планує відновити зруйновану інфраструктуру та роботу складу й офісу разом із командою, партнерами та клієнтами.

«Ми обов’язково вистоїмо. І обов’язково відбудуємо все, що зруйнував ворог. Ворог, який горітиме в пеклі», – додали в MOYO.

Склад і офіс MOYO в Києві після атаки РФ 2 липня (Фото компанії)

Раніше повідомлялось, що вночі 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ. Щонайменше 13 людей загинули, ще понад 80 отримали поранення. Рятувальники продовжують працювати над порятунком людей з-під завалів в Дарницькому районі міста. Деталі – у новині.