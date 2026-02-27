«Хаб 82» розташований на вул. Бандери

82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада відкрила публічний простір «Хаб 82» у Чернівцях. Він розташований на вулиці Степана Бандери, 1, у центрі міста біля Театральної площі. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко в телеграм-каналі.

Простір «Хаб 82» насамперед використовуватимуть для зустрічей ветеранів, чинних військовослужбовців та членів їхніх сімей. У приміщенні постійно працюватимуть психолог та юрист, до яких зможуть звернутися колишні та теперішні військовослужбовці. Також для жителів громади організовуватимуть живі розмови з військовими, зустрічі з психологами, заходи із терапевтичною підтримкою, мистецькі події та публічні лекції.

У «Хабі 82» проводитимуть зустрічі з ветеранами та військовими

Також у просторі працюватиме рекрутинговий центр, де розказуватимуть усе необхідне про службу в бригаді, повідомило видання «С4». Розповідатимуть про умови, підготовку, медичне обслуговування, виплати й забезпечення, соціальні гарантії. «Передбачено повний супровід – від першого звернення до підписання контракту. Індивідуальні консультації та допомога у виборі напряму служби з урахуванням навичок і стану здоров’я», – зазначили в хабі.

Окрім того, у просторі планують проводити лекції та воркшопи з інструкторами. Заняття розраховані на молодь, щоб познайомити її з різними військовими технологіями, роботою з БпЛА. Для усіх охочих організовуватимуть сесії з тактичної медицини та навчатимуть, як правильно психологічно протидіяти наслідкам війни.