41-річний Павло Паліса родом із Львівщини

Президент України Володимир Зеленський надав звання бригадного генерала колишньому командиру 93-ї окрему механізовану бригаду «Холодний Яр» та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі. Про це йдеться в опублікованому 24 лютого указі президента.

41-річний Павло Паліса родом із Львівщини. У 2007 році він закінчив Львівський інститут сухопутних військ НУ «Львівська політехніка» (нині Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), 2019-го – командно-штабний інститут Національного університету оборони України. Незадовго до повномасштабного вторгнення був на посаді командира 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми».

Через повномасштабне вторгнення перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США та долучився до оборони України. У 2022 році командував 5-м окремим штурмовим полком, а у 2023-2024 роках був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Брав участь у боях за Бахмут. Із листопада 2024 року він працює заступником керівника Офісу президента.

Додамо, що 24 лютого звання бригадного генерала отримали також командир 15 армійського корпусу оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ Руслан Шевчук, командир 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Ярослав Сидоров і командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.