Павло Паліса розповів про створення нової системи розподілу особового складу

В Україні розробляють нову систему розподілу новобранців між бойовими бригадами. Про це у неділю, 30 листопада, повідомив заступник керівника Офісу Президента, полковник Павло Паліса після зустрічі з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

«Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, проходжу злагодження, і саме з цими людьми я піду на завдання», – йдеться у дописі Павла Паліси.

Павло Паліса зауважив, що наразі в Україні є бригади, які мають власних інструкторів та матеріальну базу для навчання особового складу, однак їх ще треба буде «підсилювати». Водночас у бригадах, де таких можливостей немає, їх створюватимуть. На думку військового, навчальні центри безпосередньо у бойових бригадах дадуть змогу краще підготувати бійця, адже він одразу опановуватиме конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Проте, за словами Павла Паліси, нововведення не означають, що в Україні ліквідують стандартні навчальні центри.

«За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень», – розповів Павло Паліса.

За словами військового, наступного тижня вже планують узгодити механізми та етапи впровадження нової системи розподілу, а на наступну Ставку пропозиції подадуть президенту Володимиру Зеленському.

«Головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій», – підсумував Павло Паліса.

Додамо, що раніше створення нової системи розподілу бійців анонсував президент Володимир Зеленський.