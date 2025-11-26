За словами Гнатова, сторони обговорювали чисельність ЗСУ в мирний час

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив, що під мирних перемовин з американською делегацією в Женеві сторони не обговорювали скорочення українського війська. Про це він розповів в інтерв’ю Liga.net.

Гнатов сказав, що йшлося лише про чисельність Збройних сил України в мирний час і додав, що це «дуже дискусійна тема».

Також, за словами начальника Генштабу, під час зустрічі у Женеві звучала «правильна думка» про те, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Гнатов додав, що Генштаб має розуміння того, як заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій.

«Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується», – пояснив начальник Генштабу.

Нагадаємо, 23 листопада у швейцарській Женеві відбувся черговий раунд перемовин США та України щодо завершення війни. Після зустрічі очільник української делегації, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Цю тезу також підтвердив державний секретар США Марко Рубіо.

Раніше медіа писали, що мирний план США передбачав низку серйозних поступок з боку Києва. Йшлося, зокрема, про передачу під контроль Росії частини неокупованих територій та скорочення чисельності ЗСУ до 600 тис. військових.

24 листопада радник Офісу президента Олександр Бевз, який є членом української делегації, повідомив, що оновлений мирний план має менше пунктів та враховує інтереси України.

За даними газети Financial Times, з мирного плану США вилучили 9 пунктів й тепер він складається з 19 пунктів.