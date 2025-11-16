Іноземці у лавах ЗСУ отримають більше можливостей

Іноземні добровольці, які укладатимуть контракт зі Збройними силами України, отримають ширші можливості для проходження служби. Зміни анонсували у неділю, 16 листопада, Сухопутні війська ЗСУ.

Вказується, що іноземні добровольці отримають можливість обирати бойову посаду обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку служби, відповідно до підготовки, досвіду та побажань.

«Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу [...] Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям», – йдеться у повідомленні.

До слова, у серпні 2025 року в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський розповідав, що у лавах української армії служать громадяни з 72 країн. З них 40% – це громадяни Південної Америки.

Нагадаємо, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12023, що надає можливість іноземцям та людям без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних силах України, Нацгвардії та Державній спецслужбі транспорту.