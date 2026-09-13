На Самбірщині під час пожежі у власному будинку загинув 68-річний чоловік
Вогонь повністю охопив дерев'яний будинок і загрожував сусіднім оселям
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Уранці неділі, 13 вересня, у селищі Стара Сіль Самбірського району сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 68-річного власника оселі.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, виклик про пожежу надійшов о 06:08. Коли на місце прибули рятувальники зі Старого Самбора та місцеві пожежники, будинок уже був повністю охоплений вогнем. У ДСНС додали, існувала загроза, що полум’я перекинеться на два сусідні житлові будинки.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу локалізували о 07:14, а повністю ліквідували о 08:09.
Причину займання та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google