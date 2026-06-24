Під удар потрапив аеродром у Саках

У ніч на середу, 24 червня, українські дрони уразили низку військових обʼєктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Серед них – два військові аеродроми та системи ППО, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Українські спецслужби повідомили, що провели за дорученням президента Володимира Зеленського спецоперацію з ураження російських військових обʼєктів у Криму. За виконання операції відповідали бійці ЦСО «Альфа».

«За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі “Саки” уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Крім того, безпілотники атакували інфраструктуру військового аеродрому «Гвардійське» на північ від Сімферополя. Наслідки удару по російському обʼєкту у пресслужбі СБУ не уточнили.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, українські дрони уразили дві одиниці озброєння зі складу сучасного російського ЗРК С-400 та дві системи «Панцир-С1». За даними СБУ, це вже четверта така установка, яку уразив ЦСО «Альфа».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки у ніч на 24 червня постраждала енергетична інфраструктура Севастополя. За даними місцевих телеграм-каналів, під удар потрапила Балаклавська теплоелектростанція. Внаслідок атаки у Севастополі стався блекаут, окупаційна влада запровадила особливий режим.