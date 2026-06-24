Крим зазнав масованої атаки безпілотників

У ніч на середу, 24 червня, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Після удару по енергетичній інфраструктурі Севастополь залишився без світла. Про це повідомили місціві телеграм-канали та окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв.

За даними місцевих, під удар потрапила Балаклавська теплоелектростанція, тому в Севастополі стався блекаут. Развожаєв підтвердив атаку на енергооб’єкти та повідомив про запровадження особливого режиму. За його словами, аварійні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, пожежу зафіксували поблизу села Шафранне неподалік військового аеродрому «Гвардійське», який російські війська використовують для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» («Герань»).

Також вибухи пролунали в Бахчисараї. За інформацією телеграм-каналу «Кримський вітер», після влучання спалахнули склади 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії. Саме цей підрозділ відповідає за постачання пального, боєприпасів, продовольства та ремонт військової техніки окупаційних сил.

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Серія вибухів протягом ночі лунала і в Керчі. За даними супутникового моніторингу, на території російського військового містечка на південь від міста виникли щонайменше два великі осередки пожежі.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України у вівторок, 23 червня, заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму.