У ніч на понеділок, 22 червня, дрони атакували тимчасово окупований Крим. Там лунали вибухи в районі, де розташована будівля прикордонної служби російської ФСБ.

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», вночі дрони атакували селище Армянськ, розташоване на перешийку між Кримом та материковою Україною. Біля Армянська проходить адміністративний кордон між Кримом та Херсонською областю.

Вибухи в Армянську пролунали близько 01:15. Місцеві мешканці повідомили про пожежу біля залізничної станції. Згодом аналітики «Кримського вітру» повідомили, що загоряння виникло у будівлі прикордонної служби російської ФСБ. Інформацію про атаку на будівлю спецпризначенців також підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Зазначається, що після атаки дронів місцеві мешканці чули вибухи. Ймовірно, після влучань у будівлю ФСБ почали детонувати боєприпаси.

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Крім того, дрони атакували Феодосію та Севастополь. Місцеві телеграм-канали передають, що внаслідок атак перекрили Керченський міст.

Також місцеві повідомили про атаку на Таврійську (Сімферопольську) ТЕС. Місцеві фіксували проліт дронів та роботу російського ППО. За даними «Кримського вітру», станція отримала ушкодження внаслідок атаки 21 червня.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня Сили оборони атакували обʼєкти військової логістики, нафтову інфраструктуру та системи ППО росіян у Криму. За даними президента Володимира Зеленського, уражень зазнали об’єкти з обох боків Кримського мосту, зокрема морська логістика для транспортування нафти у Краснодарському краї та нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Того ж дня росіяни запровадили графіки відключення електроенергії на півострові через «аварії» на об’єктах електромереж. Низку обмежень запровадили у Севастополі – там не вмикатимуть вуличне освітлення та заборонили заправлятися на АЗС транспорту, який не належить до спеціальних служб. Також не курсують пороми.