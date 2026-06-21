Жителів півострова закликали економно споживати електроенергію

У тимчасово окупованому Криму запроваджують графіки відключення електроенергії після атак українських дронів на критичну інфраструктуру півострова.

Удень 21 червня окупаційна енергокомпанія «Крымэнергоинформ» повідомила, що через «аварії» на об’єктах електромереж у регіонах півострова вводять тимчасові графіки обмеження електропостачання.

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«Інформація про графіки обмеження режиму споживання буде розміщена на офіційних сторінках адміністрацій та муніципалітетів, а також на офіційному сайті підприємства», – ідеться в повідомленні.

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Раніше через пошкодження електромереж були частково знеструмлені північно-західний, центральний і південнобережний енергорайони Криму. Також через «аварії» зупинились більшість насосних станцій, унаслідок чого в деяких населених пунктах зникло водопостачання.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков попросив мешканців півострова обмежити споживання електроенергії на час ліквідації «аварії» в енергосистемі.

Підписники телеграм-каналу «Крымский ветер» повідомляли, що в Севастополі на Корабельній стороні (Нахімовський район) приблизно з 12 до 15 години в неділю не було світла, води та інтернету. Мобільний зв’язок працював частково і не у всіх операторів.

Зауважимо, 21 червня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді вибачився перед українцями в окупованому Криму за те, що відтепер у них будуть постійні повітряні тривоги, закриті мости, дороги та темрява.

«Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться координатами та просто бережіться… Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу», – заявив командувач СБС.

Як писав ZAXID.NET, з 21 червня на автозаправних станціях в анексованому Криму припинили продаж пального для населення та бізнесу. Причиною паливної кризи на півострові стали регулярні українські удари по логістичних шляхах.

Також уночі Сили оборони завдали ударів по об’єктах з обох боків Кримського мосту, зокрема по морській логістиці для транспортування нафти у Краснодарському краї РФ та нафтобазі в тимчасово окупованій Керчі.