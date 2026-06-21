Під удар потрапили об'єкти воєнної логістики

Сили оборони завдали ударів по військовій логістиці, нафтовій інфраструктурі та системах ППО Росії в Криму і Краснодарському краї. Про це у неділю, 21 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, операції цієї ночі були спрямовані на об’єкти, що забезпечують воєнну логістику та паливне постачання росіян, і стали відповіддю на російські удари по території України.

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«Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 км від лінії фронту», – написав Зеленський.

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За оприлюдненою інформацією, уражень зазнали об’єкти з обох боків Кримського мосту, зокрема морська логістика для транспортування нафти у Краснодарському краї та нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Також, за словами президента, було уражено військову логістику, чотири радіолокаційні станції у складі комплексів С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир».

Нагадаємо, вдень 20 червня оператори Сил спеціальних операцій завдали удару по нафтопереробному заводу в російській Тюмені, що розташований за понад 2000 км від українського кордону.