В окупованому Севастополі ввели низку обмежень через українські атаки
У місті не вмикатимуть вуличне освітлення через перевантаження електричних мереж
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В окупованому Севастополі з 22 червня запровадять низку тимчасових обмежень на тлі українських атак по Криму. Про це в неділю, 21 червня, повідомив окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв.
За його словами, 22 та 23 червня в місті не продаватимуть пальне. Заправлятись зможе лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність Севастополя.
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Також зміниться графік роботи громадського транспорту – він курсуватиме з 05:30 до 21:00. Пороми не курсуватимуть, лише пасажирські катери.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окупаційна адміністрація скоротила й години роботи торгівельних центрів та закладів громадського харчування. Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть із 07:00 до 20:00, а кафе й ресторани – з 08:00 до 20:00.
«Вуличне освітлення не вмикатиметься. Через перевантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення споживання електроенергії», – зазначив Розвожаєв.
Окрім цього, з 22 червня і до нового розпорядження скасовуються всі вуличні заходи.
Як писав ZAXID.NET, з 21 червня на автозаправних станціях в анексованому Криму припинили продаж пального для населення та бізнесу. Причиною паливної кризи на півострові стали регулярні українські удари по логістичних шляхах.
Також на тлі українських атак по критичній інфраструктурі в анексованому Криму ввели графіки відключення електроенергії.
Своєю чергою командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді перепросив українців в окупованому Криму за те, що відтепер їм доведеться жити в умовах постійних повітряних тривог, закритих мостів і доріг, а також перебоїв з електропостачанням. За його словами, це єдиний спосіб, щоб демілітаризувати Росію й виселити приблизно 1 млн російських окупантів з півострова.