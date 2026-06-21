Севастополь після чергової ракетної атаки

В окупованому Севастополі з 22 червня запровадять низку тимчасових обмежень на тлі українських атак по Криму. Про це в неділю, 21 червня, повідомив окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв.

За його словами, 22 та 23 червня в місті не продаватимуть пальне. Заправлятись зможе лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність Севастополя.

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Також зміниться графік роботи громадського транспорту – він курсуватиме з 05:30 до 21:00. Пороми не курсуватимуть, лише пасажирські катери.

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Окупаційна адміністрація скоротила й години роботи торгівельних центрів та закладів громадського харчування. Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть із 07:00 до 20:00, а кафе й ресторани – з 08:00 до 20:00.

«Вуличне освітлення не вмикатиметься. Через перевантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення споживання електроенергії», – зазначив Розвожаєв.