Сили спеціальних операцій вдарили по мосту, який проходить через Північнокримський канал

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у вівторок, 23 червня, заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму.

«Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму більше не існує – ССО! Перший пішов», – йдеться у повідомленні військових.

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Як згодом уточнили військові, підрозділи Middle Strike ССО спільно з підпільниками Руху опору знищили міст поблизу села Роздольне на півострові. За даними ССО, об’єкт використовувався як важлива військово-логістична артерія російських окупаційних сил. Він забезпечував транспортування вантажів і військових ресурсів як із території Росії через Крим у напрямку південного фронту, так і для внутрішнього забезпечення військової інфраструктури на півострові.

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Спершу у ніч проти 22 червня дрони ССО завдали ударів по мосту, внаслідок чого було зруйновано залізничне полотно та обвалено один із прольотів споруди. Згодом підпільники Руху опору повідомили про прибуття до об’єкта російської ремонтної залізничної техніки. Тому у ніч проти 23 червня українські безпілотники повторно уразили як ремонтні машини, так і залишки зруйнованої інфраструктури.

«Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал», – додають у дописі.

Раніше повідомляли, що у ніч на 23 червня у низці районів тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок нічної атаки фіксували масштабні загоряння в районі Керчі, а Кримський міст перекривали на всю ніч.