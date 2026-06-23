Біля Кримського мосту зафіксували пожежу

У ніч на вівторок, 23 червня, у низці районів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Внаслідок нічної атаки є масштабні загоряння в районі Керчі, а Кримський міст перекривали на всю ніч.

Моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки повідомила, що зафіксувала загоряння у селі Смарагдове біля Джанкоя. Про вибухи місцеві повідомили близько 23:50 22 червня.

Крім того, супутник зафіксував багато пожеж у районі міста Керч. За даними «Кримського вітру», одне з помічених загорянь виникло на вʼїзді до міста, де розташована позиція російської ППО С-300/С-400. Ще одне місце російської протиповітряної оборони, де зафіксували пожежі, розташоване в районі селища Багерово на захід від Керчі.

Також на супутниках помітили нові місця загоряння на території Керченського нафтового термінала. Нагадаємо, його атакували 21 червня, і з того часу він продовжує горіти.

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На території ТЕЦ у районі Аршинцево в Керчі також зафіксували пожежі. Місцеві мешканці поширили світлини, на яких видно стовп диму. Осінт-спільнота «КіберБорошно» повідомила, що йдеться про Камиш-Бурунську ТЕЦ.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що внаслідок атаки на ТЕЦ зникло електропостачання у низці районів. Станом на 09:20 знеструмлені Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський та Красногвардійський райони.

Наслідки атаки на Камиш-Бурунську ТЕЦ

Згодом Supernova+ повідомила, що удари припали також на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal. Ще одне місце загоряння помітили на залізничній станції Южная.

Крім того, супутникові знімки свідчать про пожежі у місцях дислокації росіян на Арабатській стрілці. Місцеві телеграм-канали поширюють інформацію про удари по Генічеській Гірці та Щасливцево.

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Через нічну атаку росіяни перекривали рух автотранспорту по Кримському мосту. Проїхати ним було неможливо до 05:00 23 червня, про що свідчать місцеві телеграм-канали.

На момент публікації у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ нічну атаку на Крим не коментували. Окупаційна влада півострова також наразі ніяк не відреагувала на обстріли.