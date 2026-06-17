Автомобіль перекинувся в річку

У селі Гребенів Стрийського району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 27-річний водій автомобіля Opel Ampera.

Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася у понеділок, 16 червня, близько 16:00 на автодорозі Сколе – Славське. 27-річний мешканець Стрия не впорався з керуванням на лівосторонньому заокругленні дороги. Автомобіль перекинувся в річку Опір. Водій загинув на місці ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.