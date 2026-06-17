Пустомитівський районний суд увʼязнив студента Львівської політехніки Назара Франківа на три роки за смертельну ДТП в Пустомитах. Такий вирок суд виніс, у понеділок, 15 червня.

За матеріалами справи, 27 жовтня 2025 року Назар Франків, кермуючи Audi A4, у Пустомитах перевищив швидкість та збив пішохідку, яка йшла поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка померла в лікарні.

У суді Назар Франків визнав свою провину та просив не увʼязнювати його і не позбавляти водійських прав. Він ствердив, що пропонував доньці загиблої Оксані Олинець 5 тис. доларів, однак та відмовилася і моральну шкоду оцінила в 10 тис. доларів. Згодом Назар Франків виплатив 9 тис. доларів. На судовому засіданні Оксана Олинець просила не увʼязнювати Франківа, а право на кермування залишила на розсуд суду.

Водночас адвокат потерпілої Роман Дасюк у суді зазначив, що після ДТП Назар Франків не вибачався перед Оксаною Олинець. А родичі Франківа відправляли до Олинець людей, які тиснули на неї, переконуючи, щоб вона не вимагала грошового відшкодування.

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Суддя Володимир Мусієвський увʼязнив Назара Франківа на три роки та позбавив права кермувати на два роки. Вирок можна оскаржити в апеляції.