Відзнаки МОЗ отримали чотири лікарні України, серед яких і львівська

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр визнано однією з найкращих дитячих лікарень України. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вручив керівнику Центру Андрію Синюті спеціальну відзнаку «За лідерство в трансформації системи охорони здоров’я».

Цією відзнакою МОЗ нагородило медзаклади, які стали лідерами за результатах втілення реформи охорони здоров’я: зуміли працювати в умовах змін, провели реорганізацію, оптимізацію й залишилися успішними фінансово і за якістю надання медичних послуг.

Відзнаки МОЗ Віктор Ляшко вручив керівникам лікарень 21 грудня під час виїзної колегії МОЗ у Луцьку. Окрім львівської дитячої лікарні такі відзнаки отримали ще три дитячі лікарні України –Волинське обласне територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства, Сумська обласна дитяча лікарня і Перинатальний центр м. Києва.

До слова, у квітні 2021 року Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр вперше у західному регіоні України успішно провів трансплантації нирки дитині. У серпні – була друга трансплантація нирки. У новому 2022 році у Центрі будуть проводити трансплантацію печінки і кісткового мозку дітям не лише з Львівщини, а й з усіх областей Західної України.