Цей укол, вартістю 3 млн грн, допоміг дівчинці успішно завершити лікування злоякічної пухлини

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні дитині зі злоякісним захворюванням кістки ноги (остеосаркома) ввели антидот до хіміотерапії (Вораксаз), вартість якого 3 млн грн. Дитині цей препарат ввели безкоштовно. Він і допоміг маленькій пацієнтці остаточно побороти рак.

Цей препарат досі був недоступний в Україні і львівська лікарня стала першим медзакладом, де його отримали.

У 12-річної дівчинки зі Львова діагностували рак кістки ноги – остеосаркому. Вона проходила лікування у Центрі. За допомогою хіміотерапії лікарям вдалося знищити пухлину та врятувати життя і ногу дитині. Та від хіміотерапії почали відмовляти нирки та інші органи, що загрожувало життю дівчинки. Антидот до хіміотерапії, який їй ввели, вичистив та знешкодив хіміотерапію після застосування і дозволив успішно завершити лікування.

«Враховуючи токсичність хіміотерапії – високодозового метотрексату, і водночас, ключову роль цього препарата у лікуванні пухлини, нам довелося застосувати антидот до хіміотерапії (Вораксаз). І як результат, ми маємо дитину у задовільному стані, яка готується до виписки з лікарні», – каже директор «Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку» Центру Роман Кізима.

Цей препарат використовується у США з 2012 року для виняткових випадків, таких як трапився у Центрі з 12-річною пацієнткою.

Цей антидот, як пояснив ZAXID.NET Роман Кізима, потребують не всі діти, які отримують хіміотерапію. Він необхідний лише тим, котрі без хіміотерапії можуть померти, але вона провокує критичні ускладнення. Таких випадків буває дуже мало.

«Нам треба було подивитися, як цей препарат працює, бо досі в Україні його не використовували. Якщо будуть ще діти, які потребуватимуть такого лікування, будемо залучати благодійників і добиватися того, аби ці ліки почала закуповувати держава", - каже Роман Кізима.

Антидот до хіміотерапії, вартістю 3 млн грн, оплатив БФ«Таблеточки». Від виробника зі США його доставив до Львова кур'єр у спеціальній упаковці з дотриманням усіх вимог безпеки.