Дістати ручку зі шлунка ендоскопічно було неможливо, тож пацієнту провели класичну операцію

Кулькова ручка, яку молодий чоловік з Львівщини сплановано проковтнув під час суперечки з друзями, потрапила у шлунок і стала поперек. Дістати її ендоскопічно (без розрізів) за допомогою спеціальних пристроїв було нереально. Довелося робити класичну операцію. На той час ручка з двох боків вже пробила стінки шлунка і в черевну порожнину потрапила інфекція. Чоловік опинився на операційному столі.

26-річний мешканець з Пустомитівщини розповів лікарям, що зустрічав Новий рік в компанії друзів. Вони добряче випили і згодом виникла суперечка. Чоловік сказав, що без проблем може проковтнути кулькову ручку, яка у цей момент потрапила йому на очі. І проковтнув.

Ручка стала поперек і пробила шлунок з двох боків

Уже наступного дня він відчув біль у шлунку, але до лікарів не звертався, сподівався, що все мине. Та біль лише посилювався і на четвертий день нового року він опинився в операційній в лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання.

«Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати», – розповів ZAXID.NET завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич.

Операція тривала дві годин. За словами Гната Герича, ручка пробила передню і задню стінку шлунка, туди потрапила інфекція. Операція була не з простих ще й тому, що пацієнт раніше переніс вже оперативні втручання на шлунку, тож там було повно зростів. Врешті-решт ручку зі шлунка дістали, дірки зашили, інфекцію побороли за допомогою медикаментів.

Пацієнта, за словами лікаря, консультували психіатри, якихось відхилень не виявили. Відхилення спровокувала надмірна доза алкоголю.

Перед святом Водохреща пацієнта з лікарні у задовільному стані виписали додому.