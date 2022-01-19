Операція з пересадки печінки однорічному хлопчину тривала майже 12 годин

Трансплантацію печінки однорічному Артему з прикарпатського села провели 12 січня у Львові, в міській дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання. Донором органа для маленького пацієнта став 44-річний житель Вінниці. Ця трансплантація стала першою в Україні, коли печінку такій маленькій дитині пересадили від посмертного донора.

Артем народився з атрезією жовчних протоків, вираженою печінковою недостатністю. Цей діагноз хлопчику поставили на третьому місяці життя. Операцію по Касаї, яка дозволяє таким дітям деякий час жити, зміцніти і чекати трансплантації, як повідомила ZAXID.NET завідувачка ІІ хірургічного відділення дитячої лікарні Галина Курило, проводити було запізно, тож врятувати маленького пацієнта могла лише трансплантація печінки.

Батьки і лікарі вірять, що усе найважче у Артема вже позаду

Останні чотири місяці дитина з 22-річною мамою жила в лікарні і чекала на рятівну трансплантацію печінки. Ніхто з рідних не підходив маленькому як донор органа, врятувати його життя могла лише пересадка від посмертного донора. Досі трансплантацію печінки від посмертного донора таким маленьким дітям в Україні ще не проводили, але в Артема це був єдиний шанс вижити.

На момент операції хлопчик важив всього 9, 5 кг. Власна печінка дитини поступово відмовляла, тож пересадку треба було проводити терміново.

Донором органа для Артема став 44-річний чоловік з Вінниці, у якого розірвалася аневризма. Лікарям не вдалося його врятувати і рідні дали дозвіл на забір органів. Печінку з Вінниці до Львова доставили гелікоптером.

До складу операційної бригади увійшли трансплантологи Першого територіального медичного об’єднання і колеги зі столичної лікарні «Феофанія», які приїхали допомогти колегам.

Операція з пересадки тривала близько 12 годин і була надскладною. Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація.

«Печінка дорослої людини не може поміститися в черевній порожнині дитини, яка важить всього 9,5 кг, тому ми взяли лише ліву долю донорської печінки і пересадили її хлопчику. Нині, 19 січня, минає сьомий день після трансплантації і печінка в дитини працює добре, хлопчик стабільний», – каже Галина Курило.

Попереду на маленького реципієнта чекає ще тривалий період реабілітації, але і лікарі, і батьки сподіваються, що все найважче, що довелося пережити Артему, вже позаду.

«Успішна операція - це лише половина шляху, попереду не менш складна його частина, виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом. Та наш колектив докладає максимум зусиль, аби Артемко пройшов свій шлях до одужання якомога швидше», – повідомив генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання Олег Самчук.