Попереду у 12-річного Юрка ще тривала реабілітація

П’ять місяців тому 12-річний хлопчик з Львівщини невдало впав. Лікарі діагностували у нього перелом зі зміщенням і призначили лікування. Згодом виявилося, що діагноз був неточний, через що дитина мало не втратила чутливість, здатність руки згинатися. Він переніс три операції.

Улітку цього року Юрко грався з братом і впав на руку. Біль був несамовитий, хлопчика відвезли до лікарні, де у нього діагностували перелом передпліччя (променевої та ліктьової кісток) зі зміщенням і призначили відповідне лікування. Минув місяць, два, п’ять, але дитині ставало дедалі гірше: рука втрачала чутливість, два пальці затерпали, один взагалі був холодний. Дитина не могла зігнути кінцівку, взяти у руку олівець.

Коли батьки привезли сина на обстеження до лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання, спеціалісти побачили, що у хлопця не просто перелом, а є ушкодження ліктьового нерва, який відповідає за рухи та відчуття температури, болю і тиску. При падінні нерв зачепили гострі краї кісточки у середній третині передпліччя глибоко між м’язами. Потрібна була реконструкція ліктьового нерва.

Хірурги лікарні взяли Юрка в операційну. Однак під час оперативного втручання виявили: краї нерва настільки ушкоджені, що відстань між ними не дозволяє його з’єднати. Залишився єдиний ризикований вихід – аутотрансплантація, тобто пересадка нерва з іншої ділянки кисті, де немає моторних волокон, а тільки чутливі.

«Це складна мікрохірургічна операція. Частинку нерва хірурги беруть з тильної поверхні кисті. З'єднати його з пошкодженими кінчиками – це як зшити розірвану волосину. Оперативне втручання довелося проводити з використанням високоточного мікроскопа», – повідомили в лікарні..

Операція пройшла успішно. На четверту добу після операції Юрко почав відчувати нервові імпульси в кінчиках пальчиків, які раніше були нечутливі. Попереду у хлопчика ще тривала реабілітація, але нарешті є шанс, що рухливість і чутливість руки буде відновлено.