Операції пройшли успішно, після реабілітації пацієнт зможе нормально ходити

У 8-й міській лікарні Першого територіального медичного об’єднання провели надскладну операцію 57-річному мешканцю Львівщини, у якого ноги зігнулися під кутом 90 градусів і не розгиналися. Чоловік два роки міг ходити лише навпрсядки. Після двох складних операцій він заново вчиться нормально ходити.

Чоловік зі Львова, як повідомили в лікарні, 10 років тому переїхав жити у село і оселився на горищі батьківської хати. Спав там і у холодну пору року. Горище було невисоке, тож чоловікові доводилося підгинати ноги.

Після першої ж зими у чоловіка виникли проблеми з ходьбою: йому з трудом вдавалося вирівняти ноги. З приходом весни, тепла, тривожні симптоми минули, але знову повернулися разом з холодом. Наступної зими ноги чоловіка зігнулися під кутом 90 градусів і не розгиналися, вони ніби закам’яніли.

«Хвороба прогресувала, у нього утворилися контрактури обох кульшових суглобів, колінних, м’язів та сухожиль, пересуватися Ігор міг уже лише на колінах», – повідомили в лікарні.

Два роки тому брат Ігоря забрав його до Львова і почав шукати лікарів, які б допомогли чоловікові нормально ходити.

Прооперувати чоловіка взялися ортопеди-травматологи 8-міської лікарні. Операцію провели у два етапи.

«Через складність ситуації працювати лікарям довелося уже не з м’язами та сухожиллями, які були скороченими, а з кістками. Їх на обох ногах розрізали і фіксували імплантати в положенні, який відповідає природньому стану. Першу операцію на правій нозі Ігореві зробили відразу, другу – через місяць», – повідомили лікарі.

Зараз пацієнт вперше за останні два роки випрамляє ноги і робить перші кроки. Після тривалої реабілітації, кажуть лікарі, чоловік зможе знову нормально ходити.