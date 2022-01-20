Медикам довелося поміняти пальці місцями, щоб рука могла хоча б частково працювати

Медики Закарпатської обласної клінічної лікарні поміняли місцями пальці 16-річному підлітку, аби врятувати його руку. Напередодні підліток відрізав всі п'ять пальців руки циркулярною пилою. Хірурги не могли пришити всі пальці, бо вони були дуже пошкоджені, тому вирішили пришити середній палець на місце першого (великого), вказівний вдалося відновити. Операція, яка тривала понад шість годин, пройшла успішно, юнак зможе частково використовувати захватні функції кисті.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Закарпатської обласної лікарні ім. Новака, 16-річного хлопця терміново госпіталізували із сильною травмою руки: юнак відрізав собі всі пальці руки циркулярною пилою. Під час огляду травмованої кисті та ампутованих пальців медики зробили висновок, що всі пальці пришити буде неможливо.

«З реплантабельних були тільки другий та третій палець. Перший, четвертий та п’ятий ми ніяк не могли пришити, адже вони були дуже сильно травмовані та розчавлені на декількох рівнях циркулярною пилою. Враховуючи те, що нам треба було створити хоча б функцію захвату, ми вирішили поміняти пальці місцями. У цьому випадку ми зробили гетеротопічну реплантацію – відновили, тобто пришили, третій (середній) палець в позицію першого, а другий палець (вказівний) пришили на своє місце», – прокоментував завідувач опікового відділення обласної лікарні, мікрохірург, кандидат медичних наук Андрій Погоріляк.

За словами лікаря, операція була дуже складною та тривала понад 6 годин, адже потрібно було зшити маленькі судини, артерії та вени, зафіксувати кістки спицями, відновити сухожилки та нерви, розрізані пилою. Над операцією працювала команда хірургів – Ростислав Кучінка, Віктор Мишанич, анестезіолог Микола Кіш-Вайда та операційна медсестра Тетяна Серегола. Медикам вдалося відновити перші два пальці 16-річному хлопцю, які надалі будуть допомагати йому в функції захвату кисті.