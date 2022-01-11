Зараз реципієнт почувається добре

У США медики вперше здійснили успішну трансплантацію людині серця генетично модифікованої свині. Пересадку серця провели 7 січня 57-річному Девіду Беннету в медичному центрі університету Меріленда, повідомило вранці у вівторок, 11 січня, «Радіо Свобода».

Беннет погодився на експериментальну процедуру після того, як усі інші способи лікування виявилися неефективними і він не міг отримати донорське серце через надто поганий стан здоров’я.

«Вибір був простий: померти чи зробити цю трансплантацію. Я хочу жити. Я знаю, це стрибок у невідоме. Але це мій єдиний вибір», – сказав Девід Беннет перед операцією.

Лікарі поки що не беруться робити прогнози, але фахівці говорять про те, що ця процедура може стати переломною подією.

Серце належало свині, яка була генетично змінена, щоб усунути ген, який виробляє певний цукор, який може викликати сильну імунну відповідь і відторгнення органів. Лікарі також давали пацієнтові ліки разом зі звичайними препаратами проти відторгнення, щоб придушити імунну систему і запобігти відторгненню органу.