Пацієнт прожив два місяці і з пересадженим серцем свині

У січні 2022 році вперше у світі в США людині пересадили генномодифіковане серце свині. Через два місяці 57-річний пацієнт Девід Беннет помер. Вчені припускають, що причиною смерті міг стати свинячий вірус, яким було інфіковане серце. Про це 4 травня повідомив сайт Nauka.ua з посиланням на MIT Technology Review, що оприлюднив звіт лікарів пацієнта на вебінарі з ксенотрансплантації.

«Свиня, серце якої пересадили людині, була спеціально вирощена для ксенотрансплантації компанією Revivicor. В її геном було внесено шість модифікацій, які робили її органи сприйнятливішими для людського організму. Окрім цього, свиню тримали у максимально контрольованих умовах та регулярно перевіряли на інфікування вірусами, що можуть завадити приживленню її органів. Компанія повідомила, що у цьому плані серце безпечне, однак зараз з'ясувалося, що воно було інфіковане свинячим цитомегаловірусом», – повідомляє видання.

Лікарі досі перевіряють свою версію на експертизі. Якщо вона доведе, що саме свинячий цитомегаловірус спричинив передчасну смерть пацієнта, донорські тварини ретельніше контролюватимуть.

«Також можливо, що свій внесок у погіршення стану зробило внутрішньовенне введення антитіл з людської крові, якими лікарі намагалися допомогти пацієнту боротися з інфекцією з мінімальним ризиком відторгнення органу. Як згодом з'ясувалося, деякі з тих антитіл були націлені на свинячі структури, що могло спричинити пошкодження серця», – повідомили науковці.

Визначення точної причини смерті чоловіка допоможе зрозуміти, як зробити процедуру ксенотрансплантації безпечною для людини.

Нагадаємо, 7 січня 2022 року у США медики вперше здійснили успішну трансплантацію людині серця генетично модифікованої свині. Пересадку серця провели 57-річному Девіду Беннету в медичному центрі університету Меріленда. MIT Technology Review пише, що через кілька днів після трансплантації пацієнт почувався добре і його серце справно працювало. Через 40 днів стан Беннета погіршився, а через два місяці він помер. У заяві, оприлюдненій університетом у березні, було зазначачено, що на момент його смерті «не було виявлено очевидних причин смерті».