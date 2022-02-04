Кістка у дихальних шляхах спровокувала пневмонію

У львівському Центрі легеневого здоров’я лікарі-ендоскопісти дістали з дихальних шляхів 55-річної мешканки Трускавця велику курячу кістку, з якою вона проходила місяць. По допомогу до лікарів пацієнтка звернулася лише тоді, коли виникла задишка і пневмонія.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-ендоскопіст Центру Ігор Федунь, жінка їла курку, несподівано попирхнулася. Вона відчувала, що щось заважає дихати, провокує кашель, але спершу не йшла до лікарів, думала минеться. Жінка достеменно не знала, що під час їди проковтнула кістку курки, яка потрапила у дихальні шляхи.

З тією кісткою жінка проходила місяць. Згодом у неї виникла задишка, піднялася температура, розвинулася пневмонія. Щоб зрозуміти, що відбувається, жінка зробила бронхоскопію, під час якої лікар і побачив стороннє тіло в дихальних шляхах і порадив звернутися в Центр легеневого здоров'я.

«Кістка потрапила у праве бронхіальне дерево, у нижній частковий бронх, викликала подразнення і пневмонію. Нам вдалося дістати стороннє тіло ендоскопічно за допомогою спеціальних пристроїв», – каже Ігор Федунь.

Після ендоскопічної операції жінці призначили антибіотикотеріпію і її стан нормалізувався.