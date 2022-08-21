Місце трагедії

У неділю, 21 серпня, близько 9:00 в будинку одного з сіл Самбірського району виявили двох застрелених чоловіків – 46 і 74 років. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Тіло 46-річного чоловіка виявили медики, які викликали поліцію. Слідчі ж знайшли в будинку ще тіло 74-річного чоловіка.

«Правоохоронці встановили особу загиблого – 46-річного місцевого мешканця. Медики виявили у нього вогнепальне поранення в ділянці серця. Також поліцейські виявили в будинку тіло 74-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови», – ідеться в повідомленні поліції.

Помешкання, де сталося вбивство. Фото поліції Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, між зятем і тестем, які проживали в будинку, виник конфлікт, після чого старший чоловік вистрілив з незареєстрованої гладкоствольної рушниці у груди молодшому, в результаті чого той помер на місці події. Після цього зловмисник зачинився в своїй кімнаті та скоїв самогубство, здійснивши постріл собі в голову.

Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться розслідування.