Поранений 64-річний мешканець села Вовковиї від численних травм помер на місці

Райсуд на Рівненщині призначив вісім років тюрми 67-річному чоловікові, який спросоння не впізнав і зарізав знайомого. За словами обвинуваченого, чоловік заліз до його будинку вночі. Господар, злякавшись незнайомця, завдав йому численних ножових поранень, від яких потерпілий помер на місці. Те, що це був його односелець, чоловік зрозумів вже згодом.

Про вирок стало відомо у понеділок, 15 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, вбивство сталось 17 березня в селі Вовковиї. Вночі 67-річний мешканець села прокинувся посеред ночі в себе вдома і побачив незнайомця, який, як йому здалося, вдарив його по голові.

Злякавшись, чоловік наніс незнайомцеві близько 35 ударів ножем. Від важких травм потерпілий помер на місці. Натомість підозрюваний сховався в своїй кімнаті та просидів там до світанку. Згодом він зателефонував до сина і попросив його викликати поліцію.

Вже пізніше він впізнав у вбитому 64-річного односельця. «В ході судового розгляду обвинувачений намагався переконати суд, що він оборонявся від потерпілого, який розмахував руками. Втім прокурор, на підставі зібраних доказів, довів вину чоловіка у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Дружина загиблого заявила, що обвинувачений вже не раз погрожував людям ножем. Також вона вимагала для нього десять років тюрми.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив йому вісім років тюрми. Крім того, чоловік повинен заплатити 30 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.