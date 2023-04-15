Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда

У суботу вранці, 15 квітня, з шостого поверху готелю «Львів» випала жінка. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Тіло загиблої побачили на вулиці Зерновій. Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда.

У поліції Львівської області також зазначили, що тіло жінки виявили близько 06:00 ранку.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події і вирішують питання правової класифікації.