У Львові з вікна готелю у центрі міста випала жінка
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда
У суботу вранці, 15 квітня, з шостого поверху готелю «Львів» випала жінка. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.
Тіло загиблої побачили на вулиці Зерновій. Відомо, що жінці було 37 років, вона родом з Червонограда.
У поліції Львівської області також зазначили, що тіло жінки виявили близько 06:00 ранку.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події і вирішують питання правової класифікації.
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