У серії післяматчевих пенальті влучнішою була Англія

У черговому чвертьфіналі на чемпіонаті Європи 2024 Англія зустрілась зі Швейцарією. Основний час не визначив переможця зустрічі, завершившись з рахунком 1:1, в овертаймі команди не забивали, а в серії пенальті один сейв Джордана Пікфорда вивів англійців у півфінал.

Команди розпочали дуже обережно, без загострень, старанно відпрацьовуючи у захисті. Швейцарці свідомо віддали ініціативу супернику, вибудувавши оборону біля свого штрафного і сподіваючись на стрімкі контратаки.

Перший небезпечний момент у матчі виник лише на 17-й хвилині, коли Кейн після зіткнення впав біля воріт суперника і вимагав пенальті – арбітр поаплодував і наказав продовжувати гру. Швейцарці витримали стартовий натиск і ближче до середини тайму відсунули гру від своїх воріт, все частіше втікаючи в атаку. Попри це, команди так і не спромоглись завдати бодай один удар у площину воріт один одного.

На останній хвилині тайму Сака під тиском прорвався правим флангом у воротарський і вже у падінні проштовхнув під удар Майну, але захисник у підкаті встиг вибити на кутовий.

По перерві Емболо мав класний шанс вивести Швейцарію вперед, але отримавши передачу від Фройлера у воротарському пробив з розвороту прямо у руки Пікфорду. Командам бракувало акцентованого завершального удару, адже бажання розігрувати традиційно завершувалось підкатом чи перехопленням.

У середині другого тайму швейцарці забили: Ндоє отримав передачу у воротарському майданчику праворуч, прострілив на дальню стійку, м’яч зрикошетив від ноги Стоунза – ф Емболо результативно замкнув. Не минуло і 5 хвилин, як Сака зрівняв: півзахиснику ФК «Арсенал» вдався фантастичний удар з-за меж штрафного – м’яч влучив у дальню стійку і влетів у сітку. Для з’ясування стосунків основного часу не вистачило і команди намагались визначити кращого в овертаймах, але не вийшло. У серії післяматчевих пенальті влучнішою була Англія, яка й вийшла у півфінал, де зіграє з переможцем пари Нідерланди – Туреччина.