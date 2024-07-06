Збірна Нідерландів зіграє у півфіналі зі збірною Англії

У Берліні відбувся останній чвертьфінальний матч на Євро-2024. На полі зустрілися збірні Нідердандів та Туреччини. Матч завершився з рахункрм 2:1 на користь нідерландців.

Нідерланди розпочали гру активніше та, здавалося, заволоділи ініціативою на полі. За атаками вони помітно переважали, проте ударів по воротах бракувало. Натомість атаки турків були помітнішими та активнішими, про що свідчила, зокрема, і кількість кутових у першому таймі: турки їх мали шість, тоді як нідерландці – жодного. Тому збірна Туреччини цілком заслужено відкрила рахунок на 35 хвилині матчу – Самет Акайдин замкнув головою передачу Арди Гюлера.

У другому таймі нідерландці знову захопили ініціативу, проте турки дуже грамотно обронялися і саме вони створювали більше гострих моментів біля воріт суперника. Та в середині тайму Ваут Веггорст спробував пробити по воротах, голкіпер турків перевів мʼяч на кутовий, який став рятівним для збірної Нідерландів: після подачі з кутового Стефан де Врей зрівняв рахунок. Уже за 6 хвилин Коді Гакпо вивів свою збірну уперед, а в результаті – у півфінал Євро-2024. Пізніше гол переписали на захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра.

Збірна Нідерландів зіграє у півфіналі зі збірною Англії, яка у серії післяматчевих пенальті обіграла збірну Швейцарії. Матч відбудеться 10 липня в Дортмунді.