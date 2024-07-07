Чоловік втопився в озері у селі Полтва

У суботу, 6 липня, в озері у селі Полтва поблизу міста Буськ на Львівщині втопився чоловік, його дані встановлюють.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, трагічний випадок стався у суботу на місцевому озері у селі Полтва Золочівського району. Близько 11:20 рятувальники отримали повідомлення про те, що в озері виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна рятувальники з Буська дістали тіло на берег і передали працівникам поліції.

Загалом на водоймах Львівщини цього року вже загинули 22 особи, з них троє дітей.

Надзвичайники нагадують основні правила безпечного відпочинку на воді: