З озера на Львівщині витягли тіло невідомого потопельника
Чоловік втопився в озері у селі Полтва
У суботу, 6 липня, в озері у селі Полтва поблизу міста Буськ на Львівщині втопився чоловік, його дані встановлюють.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, трагічний випадок стався у суботу на місцевому озері у селі Полтва Золочівського району. Близько 11:20 рятувальники отримали повідомлення про те, що в озері виявлено тіло чоловіка. За допомогою човна рятувальники з Буська дістали тіло на берег і передали працівникам поліції.
Загалом на водоймах Львівщини цього року вже загинули 22 особи, з них троє дітей.
Надзвичайники нагадують основні правила безпечного відпочинку на воді:
- не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях;
- не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
- не слід купатися наодинці;
- не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;
- не можна запливати за обмежувальні знаки;
- слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках;
- не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
- не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
- діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих.
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